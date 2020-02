MSK bu gün toplanır: Daha bir neçə dairədən şikayətlərə baxılacaq

Fevralın 15-də saat 14:00-da Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MSK Katibliyinin Media və ictimai əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

İclasda fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərin nəticələri ilə bağlı deputatlığa namizədlərin müraciətlərinə baxılacaq.

Qeyd edək ki, MSK-nın fevralın 13-də keçirilən iclasında 4 seçki dairəsi üzrə nəticələr ləğv edilib.

Bunlar Hüseynbala Mirələmovun lider olduğu 33 saylı Xətai birinci seçki dairəsi, Rauf Arifoğlunun lider olduğu 35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsi, Hadı Rəcəblinin lider olduğu 74 saylı Lənkəran Kənd seçki dairəsi və Çingiz Qənizadənin lider olduğu 80 saylı İmişli-Beyləqan seçki dairəsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.