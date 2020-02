Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ ərazisinin şərq istiqamətində yerləşən erməni hərbi hissələrinin birində 23 yaşlı müddətdən artıq hərbçi ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbçinin ölümünə səbəb güllə yarası olub.

Hadisə fevralın 14-ü saat 19:00 radələrində baş verib.

Ayk Asryan adlı hərbçinin hansı şəraitdə ölməsi isə məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.