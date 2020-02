Siyavuş Novruzovun orden və medalları ilə bağlı maraqlı faktlar - FOTOLAR

Fevralın 9-da keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərinin təbliğat və təşviqat kampaniyası dövründə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun sinəsində orden və medallarla fotosunun yayılması sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib.

Metbuat.az yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri Siyavuş Novruzovun həmin fotonu paylaşaraq bu mövzuda müxtəlif iddialar səsləndirirlər. Fotonu saxta hesab edənlərlə yanaşı, həqiqət sayanlar və YAP yetkilisinin hansı xidmətlərinə görə təltif edildiyini sorğulayanlar da var.

Siyavuş Novruzov dünən mərhum Prezident Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərkən həmin medallar döşündə olub. Bunu sübut edən videosüjet də var. Beləliklə, məlum olub ki, foto saxta deyilmiş.

YAP yetkilisinin təltiflərinin siyahısını verilmə vaxtı və səbəbi ilə birlikdə oxuculara təqdim edirik:

“Şöhrət” ordeni – Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə 16 fevral 2019-cu ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təltif olunub.

1-ci dərəcəli “Vətənə xidmət ordeni” – 18 noyabr 2017-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təltif olunub.

“Vətənə sədaqət ordeni” – 14 sentyabr 2016-cı ildə ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndilməsinə böyük töhfə üçün Rusiya Federasiyasının Silahlı Qüvvələrinin veteranlarının Ümumrusiya İctimai Birliyinin sədri, keçmiş SSRİ Müdafiə nazirinin müavini Viktor Yermakov tərəfindən təltif edilib.

“Vətənə xidmət ordeni” - 01 may 2015-ci ildə Əfqanıstan Veteranlarının Rusiya Birliyinin sədri Frans Klinseviç tərəfindən təltif olunub.

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalı – 27 may 2019-cu ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təltif olunub.

“Parlamentin 100 illiyi” medalı – 24 dekabr 2019-cu ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təltif olunub.

“Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalı – 8 sentyabr 2018-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin adından Müdafiə nazirinin əmri ilə təltif olunub.

“Azərbaycan Polisinin 100 illiyi (1918-2018)” yubilley medalı – 5 iyul 2018-ci ildə Daxili İşlər nazirinin əmri ilə təltif olunub.

“Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyi (1919-2019)” yubiley medalı - 9 iyul 2019-cu ildə Xarici İşlər nazirinin sərəncamı ilə təltif olunub.

“Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının 95 illiyi (1919-2014)” yubiley medalı - 7 aprel 2014-cü ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən təltif olunub.

“Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının 90 illiyi (1919-2009)” yubiley medalı – 26 mart 2009-cu ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən təltif olunub.

“”Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 100 illiyi (1919-2019)” yubiley medalı – 14 avqust 2019-cu ildə Dövlət Sərhəd Xidməti rəsinin əmri ilə təltif olunub.

“Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının 100 illiyi (1919-2019)” medalı – 22 oktyabr 2019-cu ildə Prezidentin İlham Əliyevin sərəncamı ilə təltif olunub.

“Əfqanıstan müharibəsi veteranı” medalı – 26 iyun 2012-ci ildə Ümumrusiya İctimai Təşkilatı “Əfqanıstanın Veteranlarının Rusiya İttifaqı” tərəfindən təltif olunub.

“Əfqanıstanda döyüş əməliyyatlarının bitməsinin 25 illik xatirəsinə” medalı – 28 yanvar 2014-cü ildə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən təltif olunub.

“Sovet qoşunlarının Əfqanıstandan çıxarılmasının 20 illiyi” medalı - MDB-ın dövlət-iştirakçılarının Hökumətlərinin Başçılarının Şurası yanında müharibə -beynəlmiləlçilərin işləri üzrə Komitənin sədri Ruslan Auşev tərəfindən təltif olunub.

“Sovet qoşunlarının Əfqanıstandan çıxarılmasının 25 illiyi” medalı - 15 fevral 2014-cü ildə veteran birləşmələrinin birgə fəaliyyətinin koordinasiyası üzrə komitəsi tərəfindən təltif olunub.

“General Cəmşid Naxçıvanski” yubiley medalı – 27 noyabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Veteranlar Təşkilatı tərəfindən təltif olunub.

“Fədai” medalı - 11 noyabr 2016-cı ildə Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid aillələri ictimai birliyi tərəfindən təltif olunub.

“Vətən naminə” medalı – 11 noyabr 2016-cı ildə Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid aillələri ictimai birliyi tərəfindən təltif olunub.

“Döyüş Qardaşlığı” veteranlar təşkilatı qarşısında xidmətlərinə görə” medalı – 02 fevral 2017-ci ildə SSRİ Daxili İşlər nazirinin birinci müavini Boris Qromov tərəfindən təltif olunub.

Vətən qarşısında “Xidmətlərə görə” medalı - 15 fevral 2017-ci ildə Əfqanıstanın Veteranlarının Rusiya İttifaqı adından təltif olunub.

“Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyi – 25 il” medalı – 10 oktabr 2019-cu ildə Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyi tərəfindən təltif olunub.

