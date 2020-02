Bakının Xətai rayonunda döyülmə hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə gecə klublarının birində qeydə alınıb.

1985-ci il təvəllüdlü Vəliyev Gülverdi Rəfael oğlu tanımadığı şəxslərlə mübahisə zamanı döyülüb.

O, ağır bədən xəsarətləri alaraq 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Apa)

