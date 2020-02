Çində yayılmağa başlayan və artıq 1500-dən çox insanın ölümünə səbəb olan yeni növ koronavirus daha bir ölkəyə keçib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Misirdə yeni növ koronavirusa ilk yoluxma halı qeydə alınıb. Bu barədə ölkənin Səhiyyə və Əhali Nazirliyi məlumat yayıb:

“Yoluxmuş şəxsin vəziyyəti sabitdir. O, 14 günlük karantinə yerləşdirilib”.

