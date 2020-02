Ağstafa rayonunda 3 yaşlı uşaq ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Qarabağ Məhləsi kəndində qeydə alınıb.S.Ə. ehtiyatsızlıqdan müxtəlif yanıq xəsarətləri alıb.

İlkin məlumata görə, hadisə həyətdə ocaq yandıran zaman baş verib.

Alov anidən azyaşlının üzərinə düşüb. Azyaşlıya ilk yardımı yaxınlıqda olan babası edib.

Daha sonra uşaq Ağstafa rayon Mərkəzi Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(apa)

