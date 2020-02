Xalq artisti Mələkxanım Əyyubova bu dəfə böyük qızı Hökümə ilə görüntülərini yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndə övladının ad günü olduğunu vurğulayıb.

"Canım Hökümə qızım, yeni yaşın mübarək olsun" deyə, Əyyubova İnstaqram paylaşımına qeyd edib.

Qeyd edək ki, M.Əyyubova kiçik qızı Nəzrinlə tez-tez fotolar paylaşıb, tədbirlərə qatılsa da, böyük övladının şəkillərini yayımlamırdı.

(axsam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.