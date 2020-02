Bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) növbəti iclası keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda fevarlın 9-da keçirilmiş parlament seçkiləri ilə bağlı daxil olan müraciətlərə baxılır.



Müzakirələrdən sonra müraciətlərlə əlaqədar qərar qəbul ediləcək.

