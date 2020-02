“Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətində hər hansı prosedur pozuntusu olsaydı, beynəlxalq müşahidəçilər bunu dünyaya car çəkərdilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib:

“Bizim fəaliyyətimiz göz qabağındadır və heç kimdən çəkinəcəyimiz yoxdur. Biz hər kəsə öz fikrini ifadə etmələri üçün şərait yaradırıq”. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.