Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında 77 saylı Astara Seçki dairəsindən daxil olan şikayətlərə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verdi ki, bu barədə MSK üzvü Validə Kazımova MSK-nın bu gün keçirilən iclasında məlumat verib.

V. Kazımova bildirib ki, araşdırma prosesində məlum olub ki, iddia edilən qanun pozuntuları təsdiqini tapmadığından şikayət nəticəyə təsir etməyib.

