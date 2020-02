Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov məntəqələrdə baş verən pozuntulara növbəti dəfə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, MSK-nın bu gün keçirilən iclasında M.Pənahov bildirib ki, məntəqələrdə baş verən pozuntularla bağlı dairə seçki komissiyalarına müraciət etmək lazımdır:

"Şikayət verən bəzi namizədlər narahatdır. Amma onların narahatlığına heç bir əsas yoxdur. Məntəqələrdə baş verən pozuntularla bağlı isə məsələlərə DSK-larda baxılır”.

