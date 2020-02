"Seksuallığını göstərib, özünə müştəri axtarır" - Gənc müğənni Sevinc / FOTOLAR

Gənc müğənni Sevinc Musayeva YeniÇağ-ın "Ulduzlu qonaq" layihəsinə müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Atasını itirən və həyatın ağır zərbəsini alan sənətçi hələ də özünə gələ bilmədiyini deyib.



Müğənni şou-biznes aləmində baş alıb gedən qalmaqallara, dedi-qodulara münasibət bildirib, açıq-saçıq görüntüləri ilə gündəmə gələn həmkarlarından danışıb:

“Günah onları ulduz edənlərdədir. Onların çoxu sənətdən çox seksuallığını göstərir. Elə geyinib oxuyur ki, özünə müştəri tapsın. Təəssüf ki, zövqsüz müğənniləri indi daha çox sevirlər”.

