"İndi Aynişangil Ağcabədidədirlər, yoxsa Bakıda?"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sualla Zaur Baxşəliyev aparıcısı olduğu verilişdə əməkdar artist Aybəniz Haşımovaya müraciət edib.

Xanım sənətçi yeni ailə quran qızı Aynişan və Kənanın "bal ayı"na hazırlaşdıqlarını bildirib:

"Artıq gəldilər. 22-si "Bal ayı"na gedirlər İnşəAllah. Oğlan da burada işləyir.

Aynişan bilirdiniz həmişə nə deyirdi? - Deyirdi, "Mama, mən əmin olmasam ki, bu adamı sevirəm, mən ona getməyəcəm""(milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.