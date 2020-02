Çinin Uhan şəhərindən Türkiyəyə təxliyə olunmuş altı Azərbaycan vətəndaşı Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların heç birində koronavirus aşkarlanmayıb.

