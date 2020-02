Seksual partnyoru çox olanların nəzərinə: Xərçəng ola bilərsiniz

Bir insanın həyatı boyu çox sayda (10 və daha artıq) seksual partnyorunun olması onun xərçəng xəstəliyi riskini artırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Böyük Britaniya, Kanada, İtaliya, Avstraliya və Türkiyədən olan beynəlxalq alimlər qrupu bu qənaətə gəlib.

Şişlərin inkişafının yeni potensial səbəbləri barədə “MedicalXpress” məlumat yayıb.

Araşdırmaçılar 5722 nəfərin məlumatını analiz edib. Könüllülər orta hesabla 64 yaşlarında olublar.

Məlumatlar yoxlandıqdan sonra alimlər seksual partnyorların sayı ilə xərçəng diaqnozu riski arasında statistik əlaqə müəyyən edib.

10 və daha artıq cinsi partnyoru olanlarda xəstəliyə tutulma riski 69-91% olub. Buna səbəb cinsi yolla ötürülən, xərçəngin və hepatitin inkişafına təsir edən infeksiyalar ola bilər.(oxu.az)

