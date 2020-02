Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələr baş tutub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən debatda Nikol Paşinyan çaşıb və doğru fikir səsləndirib.

Belə ki, o, çıxışında “Qafqaz Bürosu qərar çıxarmışdı ki, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir” deyib.

Dərhal isə “Armenia, sorry” deyərək vəziyyətdən çıxmağa çalışıb.

