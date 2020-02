Azərbaycanda vəzifəli şəxsin evi yandı - VİDEO

Qubada yanğın baş verib. Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Yerfi kəndində qeydə alınıb. Yerfi kənd məktəbində müəllim işləyən Həsənov Mübariz Oqtay oğluna və Yerffi kənd bələdiyyəsinin sədri Həsənov Əbülfət Oktay oğluna məxsus bir-birinə bitişik evlər yanıb. Hadisə yerinə FHN-in Quba rayon Yanğından Mühafizə Xidmətinin 2 avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Sakinlər yanğınsöndürənlərin gec çatmasından şikayətləniblər. //report

