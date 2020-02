Makedoniyanın tanınmış güləşçisi Benjamin Nuişi Serbiyanın Blase şəhərində gecə klubuna edilən silahlı basqın zamanı qətlə yetirilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə fevralın 15-də baş verib.



Başından güllə yarası alan 22 yaşlı idmançı hadisə yerində ölüb. O, həmin klubda işləyirmiş.

