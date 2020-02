Türkiyənin "HaberGlobal" telekanalı "Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana tarixi sillə" adlı süjet hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sujet Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində keçirilən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrə həsr olunub.

