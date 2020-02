Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin B növünə (inzibati icraçı vəzifələr) aid olan BA və BB qruplarına uyğun olan vəzifələr üzrə dövlət qulluğuna qəbul üçün test imtahanı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİM məlumat yayıb.

İmtahan nəticələrinin gün ərzində elan olunması nəzərdə tutulur.

