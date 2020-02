Bərdədə 23 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Kələntərli kəndində baş verib.



Kənd sakini İsgəndərov Elməddin İsgəndər oğlu gecə saatlarında qaz sobasını yanılı qoyaraq yatıb. Nəticədə o, boğularaq ölüb.



Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.