Bu gün Kuril adalarına daxil olan Onekotan adasından 56 km şərqdə 5,6 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli vaxtla saat 10.35 radələrində baş verən zəlzələnin ocağı 13 km dərinlikdə yerləşib.

Qeyd edək ki, Onekotan adasında məskunlaşma yoxdur.

