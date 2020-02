“Yukatel Denizlispor” baş məşqçisi Mehmet Özdileklə yolları ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun saytı məlumat yayıb.

Qərar komandanın superliqanın 22-ci turunda “Kayserispor”a məğlubiyyətdən (0:1) sonra verilib.

Qeyd edək ki, “Yukatel Denizlispor” hazırda 24 xalla 11-ci yerdədir.

Xatırladaq ki, M.Özdilek komandaya ötən ilin oktyabrında baş məşqçi təyin olunmuşdu. Beləliklə, onun bu klubda fəaliyyəti cəmi 4 ay çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.