Dubayda Karate 1 Premyer Liqa turnirində Azərbaycanı təmsil edən Rafael Ağayev final görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 75 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz finalda italiyalı Luici Busa ilə qarşılaşıb.

Görüşü 3:2 hesabı ilə qalib başa vuran R.Ağayev turnirin qalibi olub.

