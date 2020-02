Tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva yenə də paylaşımları ilə gündəmdə qalmağı bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “İnstagram” səhifəsində paylaşdığı fotolar marağa səbəb olub.

Belə ki, Pərvin Abıyevanın itlə birlikdə çəkdirdiyi foto izləmə rekordu qırıb.

Fotonu bir gün ərzində 13 mindən çox izləyici bəyənib. Şəkilə çoxsaylı şərh gəlib.

Həmin fotonu təqdim edirik.

