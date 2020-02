Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Belçika Krallığına səfərə yola düşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat xidmətindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, XİN rəhbəri cari ilin 17 fevral tarixində Brüsseldə keçiriləcək Albaniya üçün Beynəlxalq Donorlar Konfransında iştirak edəcək.



