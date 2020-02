Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XVII turun daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün "Səbail" və "Qəbələ" komandaları üz-üzə gəliblər. "ASCO Arena"da keçirilən görüş meydan sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



Bu qələbədən sonra xallarının sayını 18-ə çatdıran "Səbail" turnir cədvəlinin 7-ci pilləsində qərarlaşıb, "Qəbələ" isə 13 xalla sonuncu yerdədir.

