50 yaşlı milyarder Roman Abramoviçin qızı Sofia sosial mediada etdiyi paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbutat.az axşam.az-a istindən xəbər verir ki, “İnstagram” hesabında 23 min 600 izləyicisi olan Sofia “Sevgililər kimi görüşmək istəyirəm” sözlərini yazıb və özünə sevgili axtardığını qeyd edib.

17 yaşlı qızın bu sözləri sosial media istifadəçilərini hərəkətə keçirib.

Hətta ona yüzlərlə təklif də gəlib.

