Xalq artisti Nəzakət Teymurovanın qızı Nigarın elçiliyi olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Nigarın "hə" mərasimi baş tutub. Bu barədə xanəndə özü məlumat verib.

Övladının xoş günündən görüntüləri sosial media hesabında paylaşan ifaçı yazıb:

"Gözümün ağı-qarası bir qızım, xoşbəxt ol. Həri günün mübarək".

