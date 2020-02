Bakıda “Mercedes” markalı avtomobili ilə “avtoşluq” edən sürücünün görüntüləri yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Zabrat qəsəbəsində lentə alınıb.

Sosial şəbəkədə yayımlanan videoda 99-BA-012 dövlət nömrə nişanlı avtomobil işıqforun yaşıl işığından sola manevr edib, daha sonra isə əl əyləcindən istifadə edərək, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:(Oxu.az)

