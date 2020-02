İsrail Müdafiə Qüvvələrinin rəsmi "Tvitter" hesabında güzgü qarşısında selfi çəkən bir qız şəkli paylaşılıb.

Metbuat.az bildirir ki, istifadəçilər rəsmi hesabda belə bir paylaşımın niyə edildiyini başa düşə bilməyiblər. Bir neçə dəqiqə sonra isə, yeni bir "tvit"lə məsələyə aydınlıq gətirilib. Bildirilib ki, "HƏMAS" xakerləri İsrail əsgərlərinin telefonu vasitəsi ilə səhifəyni ələ keçirə biliblər.

"HƏMAS"ın paylaşdığı bu foto barədə istifadəçilər tərəfindən minlərlə paylaşım edilib və bəyənilib.

