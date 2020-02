Elton Con göz yaşları içində səhnəni tərk etdi - VİDEO

Elton Con karyerasını bitirmədən öncə sonuncu konsertlərindən biri olaraq Yeni Zellandiyada səhnəyə çıxıb.

Metbuat.az "cnn.com"a istinadən xəbər verir ki, konsertdə əvvəl musiqiçiyə sətəlcəm diaqnozu qoyulub. Müğənninin səsi konsertə davam etməyə icazə verməyib, buna görə də, Elton Con tamaşaçılardan üzr istəyərək göz yaşları içində səhnəni tərk edib. O, konsertdən sonra özünün "İnstaqram" hesabından bunları yazıb:

"Qəlbimdən gələrək ifa etdim və oxudum, ta ki səsim artıq mahnı oxuyamayacaq hala gələnə qədər. Üzr istəyirəm".

