Bakı Dövlət Universitetinə yeni mətbuat katibi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Dövlət Universitetinin İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya şöbəsinin müdiri vəzifəsinə Jurnalistika fakültəsinin əməkdaşı Günel İsgəndər qızı Orucəliyeva təyin olunub.

Qeyd edək ki, universitetin əvvəlki mətbuat xidməti Pərvanə İbrahimova idi.(Azxeber.com)



