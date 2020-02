Bakıda məktəbli qız ölümdən dönüb.

Metbuat.az- xəbər verir ki, hadisə fevralın 16-da, paytaxtın mərkəzi küçələrinin birində qeydə alınıb.

Belə ki, məktəbli qız yolda hərəkətdə olan “Mercedes” markalı avtomobilin qarşısına anidən çıxıb. Bu zaman avtomobilin sürücüsü əyləci basıb və məktəbli qəzadan son anda xilas olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: (Report.az)

