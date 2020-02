Alimlər seks robotları ilə bağlı xəbərdarlıq etdi

ABŞ alimləri süni intellektə sahib intim robotların insanlar və cəmiyyət üzərində psixoloji, əxlaqi cəhətdən təhdid təşkil etdiyini bildiriblər.

Metbuat.az "bbc.com"a istinadən xəbər verir ki, alimlərin sözlərinə görə, texnologiya bu sahədə düzənsiz inkişaf edir. Bunun səbəbi şirkətlərin bu mövzuya müdaxilə etməkdən utanmasıdır.



Bak Universitetindən Kristin Hendren deyib ki, bəzi seks robotları xüsusi proqrama sahibdilər, beləcə o robotlar sahiblərində təvavüz ssenariləri yaradırlar:

"Bəzi robotlar isə uşaq görünüşündə olur. Bu uşaqlara qarşı intim davranışları normallaşdırır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.