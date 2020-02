"Pullu kişilərin "şotu"na..." - Aktrisa Aysel Nazim / FOTOLAR

Aktrisa Aysel Nazim şou əhlini hədəfə alaraq, onların ünvanına sərt fikirlər səsləndirib.

Metbuat.az yenicag.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa bir çox məşhurların pullu kişilərin hesabına gündəmə gəldiklərini bildirib:

“Elələri var, əxlaqsızlığı bu sənətin bir qolu hesab edir. Aparıcılıq, aktrisalıq başqa şeydir. Buna görə qurunun oduna yaş da yanır. Dəfələrlə verilişlərdə qonaq olmuşam, aparıcı danışa bilmir. Pullu kişilərin “şotu”na model, aparıcı olur. Studiyada səslərini yazdırıb yalandan fonoqram oxumaqla deyil e. Sənət nümayiş etdirmək lazımdır. Təəssüf ki, sənət göstərən insanlar çox azdır”.

Aktrisa onları “robot” adlandırıb:

“Onlar sevgini ucuzlaşdıran insanlardır. Sevgi müqəddəs hissdir. Təssüflər olsun ki, belələri sevgi yox, ov axtarışına çıxıb. Təki kimisə tapsınlar, “sağsınlar”, hansısa yerlərə gedib çıxsınlar. Onlarda ürək yoxdur. Həmin insanlar robat kimi proqramlaşdırılıblar. Kişilər də “tupoy”dular ki, o qadınlara inanırlar.

