“Söhbət var” verilişinin növbəti qonağı ifaçı Mətanət Əsədova olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, müğəninin doğum günü münasibəti ilə onun üçün studiyada tort kəsilib.

Tortun üzərindəki şamları üfürən sənətçi ən böyük arzusunun ana olmaq olduğunu deyib:



“Ürəyimdə bir arzum var ki, ana olum”.

Həmkarları da öz növbəsində Mətanət Əsədovanı ifaları ilə təbrik ediblər.

