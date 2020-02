Hərbi alpinistlər “Xocalıya ədalət!” ekspedisiyasında iştirak edirlər - VİDEO

Xocalı faciəsinin növbəti ildönümü ilə əlaqədar keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində Türkiyə ərazisindəki Ağrı dağına ekspedisiya təşkil olunub.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ekspedisiyada Hərbi Hava Qüvvələrinin zabitləri polkovnik-leytenant Zal Nəbiyev, baş leytenant Ülvi Məmmədli, eləcə də Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının təcrübəli alpinistləri Rüfət Qocayev və Nemət Ağayev iştirak edirlər.

Hərbi alpinistlərimiz Ağrı dağının 5 157 metrlik zirvəsinə qalxaraq orada Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını dalğalandıracaq, Xocalı faciəsi zamanı qətlə yetirilən insanların fotolarını yüksək dağ zirvəsinə yerləşdirəcəklər.

Səfərdən əvvəl iştirakçılar Xocalı soyqırımına həsr olunan “Ana harayı” abidəsinin önünə gül dəstələri qoyaraq, faciə qurbanlarının xatirələrini yad ediblər.

Ekspedisiya martın 1-dək davam edəcək.

