Qazax sakini dünyada geniş yayılan koronavirusun müalicəsini tapdığını iddia edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qazaxda yaşayan Asəf Zöhrabov bununla bağlı "Xəzər TV"yə müsahibə verib. O deyib ki, ilkin təcrübəsini siçanlar üzərində aparıb və iddia edir ki, uğurlu alınıb.

Qoruyucu sprey isə sarımsaq, xlor, tütün və bir neçə maddədən ibarətdir.

Həmin süjeti təqdim edirik:

(azxeber)

