Bakıda həkim qadının doğuş anının videosunu paylaşıb.

Metbuat.az azmedia.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış həkim-ginekoloq Aysel Paşayeva qadının uşaq dünyaya gətirməsini çəkərək İnstaqram hesabında paylaşıb.

Qeyd olunan video birmənalı qarşılanmayıb.

Bəzi şəxslər bu anın paylaşımını etik hesab etməyib.

Sözügedən videonu təqdim edirik.

