Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Avropa İttifaqının (Aİ) Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Cozep Borell və Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə Danışıqları üzrə Aİ-nin komissarı Oliver Vargeyi ilə görüşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan XİN başçısının Aİ rəsmiləri ilə görüşləri sabah Brüsseldə baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.