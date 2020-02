ABŞ prezidenti Donald Trampın qızı İvanka Tramp Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) səfər edib.

Metbuat.az"VOA News"a istinadən xəbər verir ki, İvanka Tramp Əbu-Dabiyə səfəri zamanı topuğa qədər uzun olan geyimi və qara örpəyi ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Qlobal Qadınlar Forumunda iştirak etmək üçün Əbu-Dabiyə gələn İvanka Tramp "Louvre Abu Dabi" muzeyi və "Şeyx Zayed" məscidinə baş çəkib.

