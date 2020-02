Baş Prokurorluqda kadr dəyişikliyi olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq əmri Baş prokuror Zakir Qaralov imzalayıb.

Əmrə əsasən, Dövlət İttihamının Müdafiəsi üzrə İdarənin rəisi İlqar Cəfərov vəzifəsindən azad edilib.

Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumatı təsdiqləyib.(Oxu.az)

