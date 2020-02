“Hüseynova bacıları” rəqqas İlhamın evinə hücum çəkdi - VİDEO

“Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti çəkilişi rəqqas İlham Kərimlinin evində baş tutub.



Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə qurulan səhnəciyə görə, aparıcılar rəqqasın evinə hücum ediblər.

Guya onlar İ.Kərimli ilə qonşudurlar və onun mənzilindən bacıların mənzilinə su damır.

Hay-küylə qapıda görən rəqqas təccüb içərisində onları sakitləşdirməyə çalışır. Bir neçə cəhdən sonra nəhayət sakitləşən bacılar İlhamın hamamına nəzər salır və suyun onlardan dammadığını görür.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

