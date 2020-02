Deputatlığa namizəd olan jurnalistlər Real TV-dən uzaqlaşdırıldı

Real TV-nin deputatlığa namizəd olmuş iki əməkdaşı, Əməkdar jurnalistlər - Ləman Ələşrəfqızı və Afət Telmanqızı televiziyadakı işindən uzaqlaşdırılıb.

Metbuat.az BakuPost-a istinadən xəbər verir ki, onlar seçkidə namizəd kimi iştirak etməyə qərar verdiyi vaxt televiziyadakı müqaviləsinə xitam verilib. Seçki prosesi bitdikdən sonra isə müqavilənin vaxtı uzadılmayıb.



Qeyd edək ki, L.Ələşrəfqızı 117 saylı Oğuz-Qəbələ, A.Telmanqızı isə 125 saylı Zəngilan-Qubadlı dairələrindən deputatlığa namizədliyini irəli sürmüşdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.