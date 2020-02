Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar müraciətlərə baxılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətlər barədə MSK katibi Arifə Muxtarova məlumat verib.

A.Muxtarova əlavə edib ki, 73 saylı Lənkəran şəhər, 121 saylı Laçın, 98 saylı Şəmkir şəhər dairə seçki komissiyalarından daxil olan müraciətlər qanunla müəyyənləşmiş vaxtdan gec edildiyi üçün etibarsız sayılıb.

