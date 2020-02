Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 46 saylı Şirvan seçki dairəsi ,88 saylı Göyçay seçki dairəsi, 12 saylı Qaradağ–Binəqədi-Yasamal seçki dairəsi ilə bağlı şikayətlərə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonda həmin şikayətlərin müvafiq Dairə Seçki Komissiyasına göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib.

