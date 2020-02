"Çalışın bizim fəaliyyətimizi şübhə altına almayın" Məzahir Pənahovdan AÇIQLAMA

“Özünüzü təbliğ edin, amma bizi də gözdən salmağa meyl etməyin”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu MSK sədri Məzahir Pənahov bu gün keçirilən iclasda deputatlığa namizəd Səməd Rəhimli və Nicat Qasımzadəyə deyib.

M.Pənahov bildirib ki, namizəd MSK-nı müraciətlərə baxmamaqda ittiham edir: “Siz iddia edirdiniz ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası sizin müraciətinizə baxmır. Ancaq siz gördünüz ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası sizin müraciətinzə daha ətraflı baxır. Siz çalışın bizim fəaliyyətimizi şübhə altına almayın. Mən etiraz etmirəm. Siz özünüzü təbliğ edin, amma bizi də gözdən salmağa meyl etməyin”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.