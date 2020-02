Tovuzun Dondar Quşçu kəndində yandırılaraq qətlə yetirilən 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın 40 mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qətldə ittiham edilərək polis tərəfindən saxlanılan İlkin Süleymanovun anası oğlunun qatil olmadığını, haqq-ədalətin bərpa olunacağına inandığını bildirib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.

