Bakının mərkəzində alt paltarında eyvana çıxdı - FOTOLAR

“Miss Azerbaijan-2019” gözəllik yarışmasının qalibi Səmra Hüseynova bu dəfə fotoları ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb isə onun Sevgililər günündə verdiyi pozlar olub.

Model alt paltarında “Tarqovı” ərazisindəki evlərin birində eyvana çıxaraq şəkillər çəkdirib və sosial şəbəkədə paylaşıb. Səmranın bu fotoları müzakirə yaradıb.

Qeyd edək ki, S.Hüseynova sonuncu dəfə ölüm xəbəri ilə gündəmə gəlmişdi. O, rəfiqəsi, aktrisa Pərvin Abıyeva, keçmiş aparıcı Seyran Əliyeva, Murad və Cavid Abdullayev qardaşları ilə birgə bayramı Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində yerləşən “CHI club Kiev”də keçirmişdilər.

Yeni il gecəsi başa çatdıqdan sonra gənc Cavidan Abdullayev gözlənilməz şəkildə vəfat edib. Ekspertizanın rəyinə əsasən, C.Abdullayevin kəskin ürək çatışmazlığından və işemik insultdan öldüyü məlum olmuşdu.

(axsam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.